Donnarumma, finale Champions League, Fiorentina e Serie A: le ultimissime

Un emozionato Donnarumma si presenta così ai canali ufficiali del Manchester City in vista della sua nuova avventura, dopo l'addio al Psg e l'approdo in Premier League: "La storia di Guardiola parla da sè. Il fatto che mi abbia voluto qui è un motivo di orgoglio. Quello che sto provando è un'emozione indescrivibile, essere allenati da lui credo sia il massimo per un calciatore.

Giornata importante in casa Uefa con la riunione dell'esecutivo della massima organizzazione calcistica continentale svoltasi a Tirana. È stata decisa la sede della finale della Champions League 2026/2027: si giocherà all'Estadio Metropolitano di Madrid, stadio che ospita le partite dell’Atletico.

Resta apprensione sulle condizioni Albert Gudmundsson, ancora in forte dubbio per la partita di sabato sera al Franchi contro il Napoli. L'attaccante islandese rischia di saltare la super sfida contro i campioni d'Italia in carica per un infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale, durante la gara tra la sua Islanda e l'Azerbaigian, valida per le qualificazioni mondiali.

Non è ancora arrivata la fumata bianca sulla possibilità di disputare la sfida di Serie A Milan-Como a Perth, in Australia, l’8 febbraio 2026. Nel corso della riunione odierna, il Comitato Esecutivo della Uefa ha infatti deciso di rinviare la decisione, sottolineando la necessità di approfondire la questione con tutte le parti coinvolte.