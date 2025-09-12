Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Juve, Inter e Papu Gomez: le ultimissime

Conte, Tudor e Chivu hanno parlato prima del prossimo turno di campionato. Le parole shock dell'argentino sul doping
"Questa sarà la stagione più difficile. La mia esperienza mi porta a dirlo: sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza prestigiosa, dove le aspettative sono altissime dopo lo Scudetto inatteso dello scorso anno. È normale quindi che ci siano grandi pressioni anche su giovani che hanno bisogno di tempo e pazienza”, ha dichiarato Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina. 

La Juve ospita l'Inter allo Stadium: match in programma sabato alle 18:45. Queste le parole di Tudor in conferenza: "Openda, David e Vlahovic sono tre giocatori forti e sono contento di averli. Gap con l'Inter a livello societario? Io parlo della squadra. Bremer sta bene, Conceicao è ancora fifty/fifty".

Anche Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter: "Sono tutti pronti per giocare questa partita. Akanji è un giocatore importante. Sono strafelice dei giocatori che ho a disposizione. Sono i migliori che ci sono in circolazione".

"Papu" Gomez, in un'intervista all'agenzia Corta, ha parlato di quando il caso doping che lo interessò lo portò alla rescissione del contratto col Siviglia: "I primi mesi sono stati durissimi. Non capivo perché proprio a me, all'apice della mia carriera, dopo aver vinto un Mondiale. Se prendi cocaina o ti fumi uno spinello ti becchi sei mesi. Io due anni per uno sciroppo della tosse".

 

