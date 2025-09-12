Inter, Juve, Serie B e Ligue 1: le ultimissime

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter. “Sono strafelice dei giocatori che ho a disposizione. Abbiamo messo dentro dei 2003 e i 2004, i 2005, se penso a Pio hanno portato entusiasmo e voglia di fare, che portano entusiasmo quando si va in campo. La gestione di un gruppo è la cosa più difficile per un allenatore perché sei consapevole che prima o poi ti serviranno.

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, la Serie A ricomincia con il Derby d’Italia. "Gap con l'Inter a livello societario? Io parlo della squadra. Posso fare paragoni con la rosa, ma non la butto, non vedo l'importanza di farli. Noi ci prepariamo al massimo con le nostre forze. Li rispettiamo, ma noi vogliamo continuare sulla nostra strada".

Prima vittoria in campionato per l’Avellino che al Partenio batte per 2-1 il Monza. I padroni di casa sbloccano il risultato poco dopo la mezz’ora; calcio di punizione dalla sinistra battuto da Sounas, Azzi nel tentativo di anticipare Simic mette la palla nella propria porta.

Funziona la cura 'Velodrome' per il Marsiglia, che torna a vincere in campionato, travolgendo 4-0 il Lorient nell'anticipo della 4ª giornata di Ligue 1, dopo il mal digerito ko di Lione. Due vittore e due sconfitte in questo avvio per la squadra di De Zerbi, che si gode subito un Pavard determinante.