Cagliari-Parma, Juve-Inter, Fiorentina-Napoli e Mondiali di Atletica: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le gare di oggi. Argento nella 35 km di marcia per Antonella Palmisano
Cagliari-Parma, Juve-Inter, Fiorentina-Napoli e Mondiali di Atletica: le ultimissime
2 min

 

 

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle 15 con Cagliari-Parma, queste le probabili formazioni: CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Belotti, Gaetano. PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist.

Alle 18 il big match Juve-Inter, queste le probabili formazioni. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners; Yildiz; David. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Il sabato chiude con Fiorentina-Napoli delle 20.45. Queste le probabili scelte di Pioli e Conte. FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Piccoli, Kean. NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. 

Subito una medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica a Tokyo. A conquistarla è la grande favorita Antonella Palmisano, argento nella 35km di marcia. La campionessa olimpica della 20km a Tokyo nel 2021 chiude solo alle spalle della spagnola Maria Perez.

 

