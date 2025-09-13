Cagliari-Parma, Atalanta, Roma e Lazio: le ultimissime

Il Cagliari apre la terza giornata di Serie A battendo il Parma 2-0 all'Unipol Domus. Le reti portano la firma di Mina al 33' e di Felici al 74', entrato tre minuti prima.

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ha confermato in conferenza l'esclusione di Lookman dalla lista dei convocati per il match contro il Lecce. Durissime le sue parole: "Noi siamo l'Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani".

Per la terza giornata di Serie A, la Roma ospita all'Olimpico alle 12:30 il Torino di Marco Baroni. Queste le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: "Dybala? Non so se ha 90 minuti perché non li ha ancora mai giocati, però è in un buon momento. Wesley ha avuto questo problema che però non si è rivelato niente di importante. Pellegrini alla fine è rimasto, per me va bene, è un giocatore in più e di valore, con qualità importanti".

Anche Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani alle 18 in casa del Sassuolo: "Come sta la squadra e i giocatori dopo gli impegni in Nazionale? Bisogna chiederlo ai commissari tecnici, due li ho visti solamente ieri in allenamenti che non danno indicazioni. Rovella e Zaccagni sono tornati acciaccati, Zaccagni sta meglio mentre invece Rovella non sappiamo ancora se sia disponibile, lo sapremo domani dopo l'esame".