Fiorentina-Napoli, Juve-Inter, Premier League e Mondiali di Atletica: le ultimissime

Il match al Franchi termina 1-3. Il big match dello Stadium finisce 4-3. Spaventoso infortunio per l'ex Roma Digne. Iapichino subito eliminata
Fiorentina-Napoli, Juve-Inter, Premier League e Mondiali di Atletica: le ultimissime
2 min

 

 

Tre partite, tre vittorie e momentanea vetta della classifica insieme alla Juve. Il Napoli di Antonio Conte lascia Firenze portando a casa tre punti. De Bruyne dal dischetto al 6' la sblocca, poi il raddoppio di Hojlund al 14'. Beukema cala il tris al 51'. Il Gol della bandiera per i viola  è di Ranieri.

Il derby d'Italia è della Juventus. All'Allianz Stadium termina 4-3 il big match delle 18 con continui botta e risposta tra le squadre. Avanti i bianconeri con Kelly al 14', pareggio al 30' di Calhanoglu. Padroni di casa ancora in vantaggio con Yildiz al 38' a cui risponde ancora il turco al 65' per il 2-2. Marcus Thuram al 76' cala il tris nerazzurro, poi il fratello replica all'83'. Chiude i giochi Adzic al 91'.

Brutta disavventura per l'ex romanista Lucas Digne, vittima di un infortunio, durante il match di Premier League tra l'Everton e l'Aston Villa. Intervenendo su un pericoloso cross degli avanti dell'Everton, Digne è intervenuto per deviare il pallone, ma si è scontrato con il proprio portiere, l'argentino Emi Martinez, che lo ha colpito in fronte con lo scarpino. Gioco fermo e immediato intervento dei medici dell'Aston Villa, che hanno soccorso il francese, accompagnandolo poi fuori dal campo.

Larissa Iapichino, figlia della grande Fiona May e di Gianni Iapichino che è anche il suo coach, è stata eliminata subito ai Mondiali di Atletica. L'italiana  ha sbagliato il primo salto fermandosi solo a 6.52. Serviva una buona misura per entrare in finale, ma anche il secondo salto è andato a vuoto, con ben 19 cm lasciati in pedana.

 

 

