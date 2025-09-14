Roma-Torino, Atalanta-Lecce, Sassuolo-Lazio e Milan-Bologna: le ultimissime

Prosegue la terza giornata di Serie A con il match delle 12.30 tra Roma e Torino. Queste le probabili formazioni: ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. TORINO (4-3-3): Israel; Pederson, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic.
Alle 15 scendono in campo Atalanta e Lecce. Dea senza Lookman non convocato. Queste le probabili formazioni: ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulbaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Camarda, Tete Morente.
Alle 18 appuntamento a Reggio Emilia per la gara tra Sassuolo e Lazio. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Chiude la domenica di campionato Milan-Bologna alle 20.45. Queste le probabili formazioni. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Fofana, Estupiñán; Loftus-Cheek, Nkunku; Gimenez. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.