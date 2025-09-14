Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan-Bologna, Sassuolo-Lazio, Atalanta-Lecce e Roma-Torino: le ultimissime

Vittoria di misura per Allegri. I neroverdi fanno 1-0 al Mapei. L'Atalanta travolge il Lecce. Sconfitta la Roma all'Olimpico dal Torino
Milan-Bologna, Sassuolo-Lazio, Atalanta-Lecce e Roma-Torino: le ultimissime
2 min

 

 

Il Milan porta a casa tre punti battendo il Bologna a San Siro per 1-0. A segno Modric al 61'. Il Var annulla un calcio di rigore per i rossoneri e Allegri perde la testa. Espulso. Il Milan sale a sei punti in classifica, alla pari di Cremonese e Roma. 

La Lazio incassa la seconda sconfitta in tre partite di campionato: al Mapei Stadium vince il Sassuolo 1-0 grazie ad un gol di Fadera. I biancocelesti vengono puniti in una delle poche disattenzioni difensive, ma soprattutto trovano di fronte un Muric, che respinge ogni colpo e compie un autentico miracolo su Zaccagni.

Primo successo stagionale in campionato per l'Atalanta di Ivan Juric, che si conferma imbattuta e batte 4-1 il Lecce allo stadio di Bergamo issandosi a quota cinque punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi salentini dopo il pari a reti inviolate all'esordio contro il Genoa. Sempre alle 15 l'Udinese ha battuto in trasferta il Pisa 1-0.

La Roma perde 1-0 in casa dopo le prime due vittorie contro Bologna e Pisa. Baroni mette davvero bene il Toro in campo,  Koné si addormenta quando non deve e Simeone segna al 59'. Tra una settimana, sempre alle 12.30, c'è il derby. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air