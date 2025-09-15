Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Verona-Cremonese, Como-Genoa, Fiorentina e Mondiali di atletica: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per le gare di oggi. Gudmundsson, si avvicina il processo d'appello: quale gara salterebbe. Aouani vince il bronzo
Verona-Cremonese, Como-Genoa, Fiorentina e Mondiali di atletica: le ultimissime
2 min

 

 

Continua la terza giornata di Serie A con le due gare del lunedì. Alle 18.30 Verona-Cremonese, queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelson, Ebosse; Cham, Harroui, Bernede, Serdar, Bradaric; Giovane, Sarr. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Sanabria.

Alle 20.45 Como-Genoa. Queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo.

Si avvicina l’apertura del giudizio di secondo grado per Albert Gudmundsson. L’islandese sarà ascoltato il 5 e il 6 novembre per l'accusa di “cattiva condotta sessuale” da una ragazza. Difficile che possa partecipare alla trasferta di Conference League del 6, quando la Fiorentina sarà ospite del Mainz.

Ancora una medaglia, la quarta, per l’Italia ai Mondiali di Tokyo. Nella maratona Iliass Aouani si prende un meraviglioso bronzo al termine di una gara tattica, condotta in modo esemplare dall’azzurro, con il tempo di 2h09:53.

 

