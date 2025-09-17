Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ajax-Inter, PSG-Atalanta, Lazio e Juve: le ultimissime

Le possibili scelte di Chivu e Juric per i match di questa sera. Lazio, Castellanos in ansia per l'adduttore. Tudor parla nel post match contro il Borussia Dortmund
L'Inter di Cristian Chivu alle 21 fa il suo esordio in Champions League ad Amsterdam, in casa dell'Ajax. Questa la probabile formazione. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. 

L'Atalanta di Ivan Juric fa il suo esordio in Champios League contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain. Questa la probabile formazione. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic.

Il laziale Castellanos ha chiuso l'ultima gara a Reggio Emilia con appena 26 palloni toccati e una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra per via di un affaticamento all'adduttore. Un problema che non dovrebbe mettere a repentaglio la sua presenza contro la Roma, ma che sarà valutato quotidianamente: la decisione resta sul filo.

Al termine dei 90 minuti dello Stadium, Igor Tudor ha analizzato la prestazione della Juve e il risultato maturato contro il Borussia Dortmund di Kovac. "Troppi gol? Troppi subiti dietro, non troppi davanti... Se si continua così ogni partita non si finisce più. Grande cuore e grande panchina, che fa la differenza. Yildiz era pallido per la stachezza".

 

 

