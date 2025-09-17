Ajax-Inter, PSG-Atalanta, Lazio e Juve: le ultimissime

L'Inter di Cristian Chivu alle 21 fa il suo esordio in Champions League ad Amsterdam, in casa dell'Ajax. Questa la probabile formazione. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

L'Atalanta di Ivan Juric fa il suo esordio in Champios League contro i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain. Questa la probabile formazione. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic.

Il laziale Castellanos ha chiuso l'ultima gara a Reggio Emilia con appena 26 palloni toccati e una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra per via di un affaticamento all'adduttore. Un problema che non dovrebbe mettere a repentaglio la sua presenza contro la Roma, ma che sarà valutato quotidianamente: la decisione resta sul filo.

Al termine dei 90 minuti dello Stadium, Igor Tudor ha analizzato la prestazione della Juve e il risultato maturato contro il Borussia Dortmund di Kovac. "Troppi gol? Troppi subiti dietro, non troppi davanti... Se si continua così ogni partita non si finisce più. Grande cuore e grande panchina, che fa la differenza. Yildiz era pallido per la stachezza".