Ajax-Inter, PSG-Atalanta, derby e Mourinho: le ultimissime

Champions: vittoria nerazzurra in Olanda. I bergamaschi travolti a Parigi. Annunciate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Il portoghese vicino alla panchina del Benfica
Ajax-Inter, PSG-Atalanta, derby e Mourinho: le ultimissime
2 min

 

 

Il debutto da allenatore in Champions non poteva andare meglio per Chivu. Una vittoria per 2-0 in casa della sua Ajax, la squadra con cui aveva esordito in Europa da capitano esattamente 23 anni fa, sarà difficile da dimenticare. Tre punti preziosi per spazzare via tutte le critiche dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juve

 

Inizia male l'avventura dell'Atalanta in Champions League: Dea travolta per 4-0 al Parco dei Principi dai campioni d'Europa in carica del Psg di Luis Enrique. Prima volta amarissima per Juric, che era al debutto assoluto nella massima competizione continentale per club. Troppo più forte la squadra di Luis Enrique

 

 

Sarà Simone Sozza ad arbitrare Lazio-Roma, derby della Capitale in programma domenica 21 settembre alle 12:30. Allo Stadio Olimpico, insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno anche gli assistenti Baccini e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Paolo e Massa.

 

José Mourinho si prepara a diventare il nuovo allenatore del Benfica. A pochi giorni dall'addio al Fenerbahce. È lui il prescelto per il dopo Bruno Lage. La dirigenza del Benfica spinge per chiudere l'accordo, per avere in panchina Mourinho sabato prossimo contro l'AVS a Vila das Aves. Intesa vicina.

 

 

Tutte le news di On Air