Lecce-Cagliari, Napoli, Lazio e atletica: le ultimissime

Il 'Gallo' Belotti torna a cantare e nel giorno della sua 350ª partita in Serie A, con una doppietta, consente al Cagliari di ribaltare a domicilio il Lecce (1-2), illuso dal vantaggio firmato da Tiago Gabriel nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A.

Espulso al 21' del primo tempo all'Etihad Stadium, Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato su Instagram un messaggio di scuse per aver lasciato in dieci il Napoli, sconfitto per 2-0 dal Manchester City: "Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace per aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto".

Ore frenetiche nella Capitale in vista del derby: domenica alle 12:30 il fischio d'inizio di Lazio-Roma. "Questa è una partita bellissima da vivere e da giocare", come ha affermato Alessio Romagnoli ai canali ufficiali della Lazio. "Il derby è la nostra gara più importante dell'anno, saremo pronti. Rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo ed è spettacolare sotto ogni aspetto".

L'ultimo salto: 17.64. Mentre tutti aspettavano Andy Diaz nel salto triplo, Andrea Dallavalle tira fuori la gara della vita. E sfiora la medaglia d'oro, superato solo all'ultimo salto da Pedro Pichardo con 17.91.