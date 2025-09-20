Udinese-Milan, Verona-Juve, Roma e Lazio: le ultimissime

Al Bluenergy Stadium il match tra Udinese e Milan è a senso unico. 0-3 per i rossoneri con la doppietta di Pulisic al 40' e 53', e la rete di Fofana al 46'. La squadra di Landucci, vice di Allegri squalificato, sale a 9 punti in classifica momentaneamente al pari del Napoli.

La Juventus frena al Bentegodi e con l'Hellas Verona non va oltre all'1-1. La stanchezza si fa sentire per la squadra di Tudor che dopo la vittoria contro l'Inter e il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League, non riesce a conquistare i tre punti. A segno Conceicao e Orban su rigore.

Non solo Dybala e Bailey. Gasperini non potrà contare su Wesley, che non è stato convocato per il derby contro la Lazio, in agenda domani alle 12.30 all'Olimpico. Presente invece Hermoso. Al posto del brasiliano potrebbe giocare Rensch.

Tutto pronto nella Capitale per il derby tra Lazio e Roma. Sarri ha presentato oggi la partita in conferenza stampa: "L'adrenalina è alta. Castellanos è più avanti, sembra recuperabile, Rovella valutiamo oggi. Forse ce la facciamo a portare in panchina Patric che ieri si è allenato parzialmente in gruppo".