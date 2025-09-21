Derby, Torino-Atalanta, Cremonese-Parma e Inter-Sassuolo: le ultimissime

Il derby d'andata della Capitale va alla Roma. A metterci la firma è Pellegrini con un gol al 38' che ruba il pallone a Nuno Tavares, reo di una sciocchezza che mette in ginocchio la Lazio. I biancocelesti sprecano tantissime occasioni per il pareggio e restano in 10 per l'espulsione di Belahyane. Al triplice fischio rosso anche per Guendouzi.
L'Atalanta domina a Torino. La formazione di Juric vince 3-0 all'Olimpico Grande Torino. Succede tutto nel primo e tutto in otto minuti. Nikola Krstovic apre (30' p.t.) e chiude (38' p.t.) i conti con i primi due timbri in campionato. In mezzo la rete di Sulemana (34'), in campo al posto dell'infortunato De Keteleare.
Allo Zini non si va oltre il pareggio: 0-0 nella sfida tra Cremonese e Parma, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Rimane imbattuta la squadra di Nicola che racimola il secondo pari consecutivo dopo quello ottenuto in trasferta contro il Verona.
L'Inter di Cristian Chivu ospita il Sassuolo di Fabio Grosso a San Siro alle 20.45. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Esposito. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.