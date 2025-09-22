Napoli-Pisa, Pallone d'Oro, Serie B e tennis: le ultimissime

Termina stasera la quarta giornata di Serie A col posticipo tra Napoli e Pisa. Probabili formazioni. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, de Bruyne, McTominay; Lucca. PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Mateus Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angorì; Moreo, Tramoni; M'Bala Nzola.

Stasera a Parigi alle ore 21 sarà consegnato il Pallone d'Oro. Tra i candidati anche Lautaro, Dumfries, McTominay e Donnarumma. L'appuntamento è al Theatre du Chatelet per conoscere il successore di Rodri.

I posticipi della quarta giornata della Serie B regalano spettacolo ed emozioni. L'Avellino si esalta a Carrara conquistando tre punti pesantissimi vincendo in inferiorità numerica e in rimonta contro la Carrarese. Successo largo del Pescara che all'Adriatico supera per 4-0 l'Empoli di Pagliuca, prima vittoria in campionato per il Padova che batte l'Entella in rimonta.

Prosegue a gonfie vele la trasferta in Asia di Lorenzo Musetti, che ribadisce un gran feeling con l'ATP 250 di Chengdu. Dopo la finale raggiunta nel 2024, il carrarino si è spinto fino in semifinale quest'anno. La sfida tra Musetti e Schevchenko andrà in scena oggi sul Center Court non prima delle 13.00 italiane (le 19 locali).