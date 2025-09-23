Milan-Lecce, Lazio, Napoli e tennis: le ultimissime

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce di Coppa Italia, oggi alle 20:45:

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri. All. Di Francesco

Il bilancio consolidato 24/25 della Lazio conferma le difficoltà della società, figlie soprattutto di una carenza strutturale di ricavi e di una dipendenza eccessiva dalle coppe europee. L’assenza dalla Champions ha causato un buco da quasi 50 milioni nei ricavi, da 195 a 146, perché l’Europa League offre introiti nettamente inferiori, mentre il costo della rosa non può ovviamente scendere nella stessa misura. La Lazio ha sostenuto 18 milioni in meno di costi per le remunerazioni del personale (da 116 a 98) mentre l’ammortamento dei cartellini si mantiene costante. Di conseguenza la Lazio farà fatica a mantenere anche il parametro dello squad ratio (il rapporto tra costi della rosa e ricavi) entro il 70% fissato da Uefa e norme federali.

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028.” Questo l’annuncio del club.

Dopo due settimane di riposo post US Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per l’ATP 500 di Pechino. Il sorteggio, effettuato martedì mattina, ha messo subito di fronte all’altoatesino il veterano croato Marin Cilic, ex campione Slam.