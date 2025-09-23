Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan-Lecce, Roma, Lazio e Napoli: le ultimissime

Passano i rossoneri in Coppa Italia. La lista di Gasperini per la gara col Nizza. Due giornate di squalifica a Guendouzi. Vietata la trasferta per i residenti a Francoforte
Milan-Lecce, Roma, Lazio e Napoli: le ultimissime
2 min

 

 

Termina 3-0 il match di Coppa Italia tra Milan e Lecce valido per i sedicesimi di finale. A segno Gimenez al 20', poi Nkuku e Pulisic nella ripresa allungano le distanze. Agli ottavi di finale i rossoneri sfideranno la Lazio. 

Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Nizza-Roma, la prima partita di Europa League: è presente Wesley, l'esterno brasiliano che non era stato chiamato per il derby contro la Lazio. Oltre agli infortunati Dybala e Bailey, mancano all’appello Baldanzi e Vasquez, entrambi fuori dalla lista Uefa.   

Guendouzi è stato squalificato per due giornate "per avere, al termine della gara (Lazio-Roma), rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". Una giornata di stop per Belahyane, espulso all'86' per fallo su Koné. Queste le decisioni del giudice sportivo a seguito della 4a giornata di Serie A.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dell’impianto in occasione del match Champions tra gli azzurri e la squadra tedesca. La decisione è arrivata a seguito del parere della Questura di Napoli e delle valutazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.

 

