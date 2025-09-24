Nizza-Roma, Monchi, volley e tennis: le ultimissime

La notte di tensione tra i tifosi della Roma e quelli del Nizza, in pieno centro città, ha già portato a un bilancio piuttosto grave: ben 103 tifosi giallorossi sono stati infatti arrestati e posti in custodia secondo la polizia delle Alpi Marittime.

Monchi ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da direttore sportivo dell'Aston Villa, ma il suo non è un addio definitivo alla società di Birmingham. Infatti, l'ex dirigente di Roma e Siviglia resterà come consulente del club.

Fantastica Italia regala una lezione di pallavolo al Belgio vendicandosi con una “cattiveria” da campioni in carica e conquista la settima semifinale mondiale della sua storia con 4 titoli, 1 argento e 1 quarto posto nel palmarès.

Matteo Berrettini torna a vincere. Lo fa quattro mesi dopo l’ultima volta e con il 6-4, 6-2 inflitto allo spagnolo Munar al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo si rivede anche un sorriso sul volto del tennista romano.