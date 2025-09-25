Aston Villa-Bologna, Europa League, tennis e Taranto: le ultimissime

Prima giornata della Fase Campionato di Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano, oggi ospite dell'Aston Villa di Unai Emery. Probabile formazione. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.

Saranno 8, oltre ad Aston Villa-Bologna, i match di Europa League in programma oggi. Alle 18.45 Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest e Lille-Brann. Alle 21 Ferencvaros-Plzen, Rangers-Genk, Salisburgo-Porto, Soccarda-Celta Vigo, Utrecht-Lione e Young Boys-Panathinaikos.

Comincerà contro l'esperto croato Marin Cilic l'avventura di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino. Il match di primo turno è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di oggi giovedì 25 settembre con inizio non prima delle 13:00 italiane (le 19:00 locali).

Il ritorno di Coppa Italia di Eccellenza Brindisi-Taranto probabilmente non si giocherà. Alla base del contendere una intossicazione alimentare che ieri, nel tardo pomeriggio, ha colpito dieci giocatori della prima squadra del Taranto, finiti al Pronto soccorso. La FIGC regionale si pronuncerà oggi sulla decisione.