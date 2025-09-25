Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Europa League, Coppa Italia, Serie A e calcio estero: le ultimissime

Gli inglesi dell'Aston Villa si impongono per 1-0 sul Bologna. Genoa e Torino passano il turno. Le designazioni del weekend. Tragedia in Inghilterra, muore l'ex Arsenal Billy Vigar
2 min

 

Il Bologna non riesce a vincere nel debutto in questa edizione di Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano cade infatti in casa dell'Aston Villa di Unai Emery: decisivo un gol di McGinn nel primo tempo.

Il Genoa batte l’Empoli e accede gli ottavi di finale della Coppa Italia Freccia Rossa. La squadra di Vieira si impone in rimonta per 3-1: nel prossimo turno affronterà l’Atalanta. Vince anche il Torino che supera di misura il Pisa grazie a una rete di Casadei: agli ottavi i granata di Baroni sfideranno la Roma.  

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro scelto per dirigere Milan-Napoli, sfida di cartello della quinta giornata di Serie A, in programma domenica 28 settembre alle ore 20:45. Feliciani sarà il direttore di gara per Roma-Verona. Genoa-Lazio sarà arbitrata da Ayroldi. 

Notizia terribile per il mondo del calcio: all'età di 21 anni è morto Billy Vigar. L'attaccante del Chichester City è morto per una grave lesione cerebrale riportata durante la partita di sabato scorso contro il Wingate & Finchley, nell’Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico inglese. Il giocatore avrebbe sbattuto violentemente la testa con una superficie dura a bordo campo

