Roma, Milan, Sinner e Cobolli: le ultimissime

I fatti di Nizza hanno scandalizzato i vertici dell’Uefa e finiranno per avere conseguenze sul cammino europeo della Roma. Dopo un bilancio di 103 arresti, l’organo disciplinare di Nyon starebbe preparando la stangata: i fan giallorossi rischiano di non poter seguire la loro squadra almeno per le altre trasferte della prima fase, le due di Glasgow (Rangers e Celtic) e quella di Atene (Panathinaikos).

"Milan-Napoli è già una partita scudetto? Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato". Ha detto Rabiot a margine di un evento al flagship store del Milan in via Dante 12, a Milano.

Sinner non ha ancora sciolto le riserve per le finali di Coppa Davis a Bologna. “Devo ancora decidere onestamente - dice in conferenza stampa a Pechino dopo la vittoria su Cilic - Non ci sto pensando in questo momento, vedremo più avanti”.

Non poteva sperare in un debutto migliore Flavio Cobolli, che nel suo primo match nell'ATP 500 di Pechino ha eliminato contro pronostico il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in un'ora e 53 minuti di gioco.