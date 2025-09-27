Como-Cremonese, Juve-Atalanta, Cagliari-Inter e Sinner: le ultimissime

Prende il via la quinta giornata di Serie A con Como-Cremonese alle 15, queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, J. Rodriguez; Morata. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria.
Alle 18 il big match tra Juve e Atalanta, queste le probabili formazioni. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
Il sabato si chiude con Cagliari-Inter delle 20.45, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Belotti. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.
Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Atp di Pechino battendo il francese Atmane 6-4, 5-7, 6-0. Ora sfiderà l'ungherese Fabian Marozsan.