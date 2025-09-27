Cagliari-Inter, Juve-Atalanta, Como-Cremonese e volley: le ultimissime

Vince e convince l'Inter di Chivu, che dopo il doppio ko con Udinese e Juventus, infila il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League, proseguendo nel suo processo di crescita, che questa sera ha fornito marcati segnali, con una prova decisamente positiva all'Unipol Domus di Cagliari.

Dopo la frenata di Verona, ecco la sbandata con l'Atalanta. Prima lo spavento per il gol di Sulemana, poi il pareggio di Cabal: per la Juve arriva il terzo pareggio consecutivo contando anche la Champions. Molto imprecisa al tiro e poco attenta dietro nella prima parte di gara, la squadra di Tudor va sotto e rischia tanto, ma con coraggio e un po' di fortuna (che errore Kossonou) evita la prima sconfitta stagionale e anzi, nei minuti finali, va di nuovo vicina al ribaltone.

La Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia. I ragazzi di Davide Nicola, infatti, impongono il pareggio per 1-1 al Como, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026: al vantaggio di Nico Paz risponde la rete di Federico Baschirotto.

Straordinaria Italia: gli Azzurri di De Giorgi schiantano la Polonia (favorita) e per la seconda volta di fila vola in finale Mondiale. I campioni in carica vogliono giocarsi l'oro con la Bulgaria e lo faranno domani al termine, comunque andrà, di un percorso straordinario.