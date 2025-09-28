Roma-Verona, Pisa-Fiorentina, Lecce-Bologna e Milan-Napoli: le ultimissime

Dopo Sassuolo-Udinese delle 12.30, la Serie A continua alle 15 con Roma-Verona. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Sempre alle 15 il derby toscano tra Pisa e Fiorentina, queste le probabili formazioni. PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.
Alle 18 il match al Via del Mare tra Lecce e Bologna, queste le possibili scelte degli allenatori. LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Morente, Stulic, Sottil. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.
In serata il big match tra Milan e Napoli. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez. NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.