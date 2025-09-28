Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma-Verona, Pisa-Fiorentina, Lecce-Bologna e Milan-Napoli: le ultimissime

Le probabili formazioni dei match di oggi
Roma-Verona, Pisa-Fiorentina, Lecce-Bologna e Milan-Napoli: le ultimissime
2 min

 

 

Dopo Sassuolo-Udinese delle 12.30, la Serie A continua alle 15 con Roma-Verona. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Sempre alle 15 il derby toscano tra Pisa e Fiorentina, queste le probabili formazioni. PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.

Alle 18 il match al Via del Mare tra Lecce e Bologna, queste le possibili scelte degli allenatori. LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Morente, Stulic, Sottil. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

In serata il big match tra Milan e Napoli. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Estupinan; Pulisic, Gimenez. NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air