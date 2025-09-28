Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan, Roma, Fiorentina e pallavolo: le ultimissime

I rossoneri si impongono per 2-1. Giallorossi ancora vittoriosi. Pari tra Pisa e Fiorentina. Italia campione del mondo di volley
Milan, Roma, Fiorentina e pallavolo: le ultimissime
2 min

 

 

Alla quinta giornata cadono i campioni d’Italia e ora in testa alla Serie A c’è un terzetto di squadre a pari punti: Napoli, Roma e da stasera anche il Milan di Max Allegri, capace di battere Conte in una partita sofferta, messa in discesa dalle reti nel primo tempo di Saelemaekers e di uno straordinario Pulisic.

La Roma torna a vincere grazie ai suoi attaccanti. Dopo il debutto vincente in Europa, 2-1 al Nizza grazie ai gol di Mancini e Ndicka, la squadra di Gasperini batte il Verona all'Olimpico con i gol di Dovbyk e Soulé nella quinta giornata di campionato.

Pisa Fiorentina si dividono la posta in palio all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, non andando oltre lo 0-0Kean pericoloso in più di un'occasione, ma poco concreto quest'oggi. Bellissima la rete di Meister nel secondo tempo, annullata soltanto dall'intervento del Var.

Il Mondo è nostro. Tutto nostro. A 21 giorni di distanza dal trionfo delle donne di Velasco, ecco il quinto Mondiale (secondo di fila) degli uomini che ci fa entrare direttamente nella storia. Perché una doppietta donne-uomini del genere era riuscita solo alla vecchia URSS nel 1952 e nel 1960, cioè 73 e 65 anni fa, quando il mondo era diverso e la pallavolo un microcosmo. Adesso che è globale, diciamo che ha un altro valore. Per l’Italia è la sesta medaglia iridata. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air