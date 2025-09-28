Milan, Roma, Fiorentina e pallavolo: le ultimissime

Alla quinta giornata cadono i campioni d’Italia e ora in testa alla Serie A c’è un terzetto di squadre a pari punti: Napoli, Roma e da stasera anche il Milan di Max Allegri, capace di battere Conte in una partita sofferta, messa in discesa dalle reti nel primo tempo di Saelemaekers e di uno straordinario Pulisic.

La Roma torna a vincere grazie ai suoi attaccanti. Dopo il debutto vincente in Europa, 2-1 al Nizza grazie ai gol di Mancini e Ndicka, la squadra di Gasperini batte il Verona all'Olimpico con i gol di Dovbyk e Soulé nella quinta giornata di campionato.

Pisa e Fiorentina si dividono la posta in palio all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, non andando oltre lo 0-0. Kean pericoloso in più di un'occasione, ma poco concreto quest'oggi. Bellissima la rete di Meister nel secondo tempo, annullata soltanto dall'intervento del Var.

Il Mondo è nostro. Tutto nostro. A 21 giorni di distanza dal trionfo delle donne di Velasco, ecco il quinto Mondiale (secondo di fila) degli uomini che ci fa entrare direttamente nella storia. Perché una doppietta donne-uomini del genere era riuscita solo alla vecchia URSS nel 1952 e nel 1960, cioè 73 e 65 anni fa, quando il mondo era diverso e la pallavolo un microcosmo. Adesso che è globale, diciamo che ha un altro valore. Per l’Italia è la sesta medaglia iridata.