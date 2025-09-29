Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Genoa-Lazio, Sinner, Belotti e Inter: le ultimissime

Come scenderanno on campo le due squadre. L'altoatesino supera Marozsan. Il messaggio social della moglie del gallo. Lutto per Zanetti, morto il papà
Genoa-Lazio, Sinner, Belotti e Inter: le ultimissime
2 min

Questa sera al Marassi si gioca Genoa-Lazio.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira
Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Gila; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.

Senza particolare affanno Sinner regola in due set Marozsan (6-1, 7-5), numero 57 del ranking Atp, in un'ora e ventuno minuti e accede in semifinale all'Atp 500 di Pechino dove sfiderà l'australiano De Minaur. 

Rottura del crociato. Non sono ore facili per Andrea Belotti. Cagliari gli è accanto, ma la mazzata è stata forte, anche perché l'ex capitano del Toro va per i 32 anni. E, allora, sua moglie Giorgia Duro gli ha scritto un bellissimo messaggio su Instagram, diventato virale in poco tempo proprio per la dolcezza delle sue parole. "Ti prometto che saremo in grado di scalare tutte quelle montagne che oggi ci sembrano insormontabili. Lavoreremo insieme per tornare a vedere quel sorriso e quella spensieratezza che solo quel rettangolo verde riesce a regalarti.” 

Un grave lutto ha colpito il mondo nerazzurro. Nelle scorse ore è infatti scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, storico capitano e oggi vicepresidente dell'Inter. La notizia è stata resa nota dal club con un comunicato ufficiale diffuso questa mattina, che esprime vicinanza e affetto nei confronti di "Pupi" in un momento di profondo dolore. 

