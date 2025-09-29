Genoa-Lazio, Parma-Torino, Inter e Musetti: le ultimissime

Grande prestazione della Lazio che travolge per 3-0 il Genoa a Marassi. Tre punti fondamentali per la squadra di Sarri che portano la firma di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Uniche note stonate, gli infortuni di Marusic e Pellegrini. I biancocelesti salgono a 6 punti in classifica, liguri fermi a 2.

Allo Stadio Tardini il Parma batte 2-1 il Torino e si porta a 5 punti in classifica. Padroni di casa in vantaggio con un rigore di Pellegrino, nella ripresa il Toro trova il pareggio con Ngonge. Al 72' ancora Pellegrino ci mette la firma e si regala la doppietta.

"Ho una squadra di uomini veri, che mi mettono piacevolmente in difficoltà. Domani giocherà Sommer titolare, è l'unica cosa che posso dirvi". Così Cristian Chivu prima di Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League in programma domani, martedì 30 settembre, alle 21, a San Siro.

Musetti si ferma ai quarti di finale a Pechino per un problema muscolare. Dopo tre game del match contro Tien è entrato il fisioterapista in campo per massaggiare il gluteo sinistro, ma da quel momento l'italiano non si è più ripreso. Lo statunitense passa per 4-6, 6-3, 3-0 e vola in semifinale contro Medvedev.