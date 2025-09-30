Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atalanta-Bruges, Inter-Slavia Praga, Europa League e Sinner: le ultimissime

Le probabili formazioni delle italiane in Champions. Gli arbitri di Roma-Lille e Bologna-Fiburgo. L'altoatesino vola in finale a Pechino
Atalanta-Bruges, Inter-Slavia Praga, Europa League e Sinner: le ultimissime
2 min

 

 

Allo stadio di Bergamo, alle 18.45, l'Atalanta di Ivan Juric ospita il Bruges di Nicky Hayen. Questa la probabile formazione di Juric. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, L. Martinez.

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la seconda giornata della fase campionato di Europa League, in programma giovedì 2 ottobre. La Roma di Gian Piero Gasperini ospiterà i francesi del Lille alle 18:45: dirigerà la gara il belga Erik Lambrechts. Il Bologna di Italiano (alla stessa ora), se la vedrà con i tedeschi del Friburgo: match diretto dal serbo Nenad Minakovic.

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale all'Atp 500 di Pechino. Il numero due del mondo ha sconfitto in semifinale Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 4-6 6-2. La finale è in programma nella giornata di domani, mercoledì 1 ottobre a partire dalle ore 8:00 italiane (le 14:00 locali).

 

 

