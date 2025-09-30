Inter, Atalanta, Real Madrid e Serie B: le ultimissime

L'Inter ha battuto 3-0 lo Slavia Praga nel match della seconda giornata di Champions League grazie a una doppietta di Lautaro Martinez (30' e 65') e a un gol di Dumfries (34’).

L'Atalanta batte il Club Bruges nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Ivan Juric, dopo essere andata in svantaggio, rimonta il clun belga grazie alle reti di Samardzic (75') su rigore e Pasalic (87') per il 2-1 definitivo.

Dici Real Madrid in Champions League e pensi a Mbappé. La seconda vittoria consecutiva della squadra di Xabi Alonso nel maxi-girone è infatti ancora brandizzata dal fuoriclasse francese, che dopo la doppietta di rigore al Marsiglia di De Zerbi, ne rifila tre ai kazaki del Kairat Almaty, travolti a domicilio per 5-0 dalle merengues.

Nella sesta giornata del campionato di Serie B, il Frosinone trova un prezioso successo casalingo contro il Cesena che vale il momentaneo primato in classifica in attesa della partita del Modena. L'Avellino pareggia a Padova dopo essere andato sotto di due gol, il Bari impatta contro l'Entella in extremis. La sfida tra Palermo e Venezia delude le attese: al Barbera fnisce zero a zero.