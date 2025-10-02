Roma, Bologna, tennis e Champions League: le ultimissime

Nel tardo pomeriggio la Roma affronta il Lille all’Olimpico.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Serata importante allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna, dove la squadra allenata da Vincenzo Italiano ospita i tedeschi del Friburgo, in occasione dell'esordio casalingo in Europa League di Orsolini e compagni. Bologna-Friburgo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio alle 18.45.

Il match tra Sinner e Altmaier, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma sullo Stadium Court nella giornata di sabato 4 ottobre con orario ancora da comunicare.

Altissima tensione allo Stadio Olimpico di Montjuic dopo Barcellona-Psg. I parigini campioni d'Europa si sono imposti nel finale di gara con la decisiva rete di Ramos ma a tenere banco, nelle ultime ore, sono state proprio le dichiarazioni a caldo dell'attaccante portoghese che ha risposto a tono alle provocazioni social di Lamine Yamal. Al fischio finale l'attaccante portoghese Ramos, giustiziere dei Blaugrana, si è espresso così sul post social di Yamal: "Siamo campioni d’Europa, non posso dire altro. Se sei il migliore, lo dimostri in campo, non a parole".