Roma-Lille, Bologna-Friburgo, Juve e Serie A: le ultimissime

Game over all'Olimpico. Dopo il ko contro il Torino in campionato, arriva la seconda sconfitta stagionale per la Roma. Contro il Lille, la squadra di Gasperini perde 1-0 con la rete di Haraldsson al 6'. I giallorossi falliscono clamorosamente un rigore con Dovbyk, fatto ripetere per tre volte: l'ucraino ne sbaglia due, poi anche il terzo tentativo di Soulé viene parato da un super Ozer.

Il Bologna non va oltre l'1-1 casalingo con il Friburgo, nella sfida valevole per la 2ª giornata della fase campionato di Europa League. Gli uomini di Italiano chiudono il primo tempo in vantaggio (gol di Orsolini), ma si lasciano recuperare nella ripresa da un rigore di Adamu.

Juan Cabal è stato costretto alla sostituzione nel corso del primo tempo della partita pareggiata dalla Juventus contro il Villarreal. Il terzino si è sottoposto in giornata agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.

Sarà Marco Guida l'arbitro scelto per dirigere Juve-Milan, sfida di cartello della sesta giornata di Serie A, in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45. Sabato 4 ottobre alle 15:00 la sfida Lazio-Torino è stata assegnata a Piccinini, mentre Inter-Cremonese è stata assegnata a Feliciani. Atalanta-Como va a Zufferli, Colombo per Fiorentina-Roma. Napoli-Genoa a La Penna.