Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Verona-Sassuolo, Lazio, Sinner e Mondiali 2026: le ultimissime

Le probabili formazioni dell'anticipo della sesta giornata. Il punto sull'infermeria biancoceleste. Quanto ha guadagnato l'altoatesino a Pechino. La Fifa presenta il pallone Trionda
Verona-Sassuolo, Lazio, Sinner e Mondiali 2026: le ultimissime
2 min

 

 

La sesta giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Verona e Sassuolo alle 20.45, queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Attraverso una nota ufficiale la Lazio ha reso note le condizioni di alcuni calciatori attualmente fermi ai box. Dele Bashiru, Rovella e Gigot continuano il loro protocollo riabilitativo, Vecino prosegue la riatletizzazione, per Marusic è stata riscontrata una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro ma senza lesione per Pellegrini.

Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino ha guadagnato una cifra superiore a quella portata a casa da Carlos Alcaraz lo scorso anno: lo spagnolo, che trionfò a Pechino nel 2024, incassò 695.750 dollari al termine del torneo. Sinner ha invece guadagnato 751.075 dollari. 

La Fifa svela il pallone per i Mondiali 2026: si chiamerà Trionda. Il prodotto Adidas rotolerà sui campi di Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate, in occasione della massima competizione per nazionali.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air