Verona-Sassuolo, Lazio, Sinner e Mondiali 2026: le ultimissime

La sesta giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Verona e Sassuolo alle 20.45, queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Attraverso una nota ufficiale la Lazio ha reso note le condizioni di alcuni calciatori attualmente fermi ai box. Dele Bashiru, Rovella e Gigot continuano il loro protocollo riabilitativo, Vecino prosegue la riatletizzazione, per Marusic è stata riscontrata una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro ma senza lesione per Pellegrini.

Jannik Sinner ha sconfitto Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino ha guadagnato una cifra superiore a quella portata a casa da Carlos Alcaraz lo scorso anno: lo spagnolo, che trionfò a Pechino nel 2024, incassò 695.750 dollari al termine del torneo. Sinner ha invece guadagnato 751.075 dollari.

La Fifa svela il pallone per i Mondiali 2026: si chiamerà Trionda. Il prodotto Adidas rotolerà sui campi di Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate, in occasione della massima competizione per nazionali.