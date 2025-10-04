Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime

Le probabili formazioni di oggi
Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime
2 min

 

 

Il sabato di Serie A si apre con Lazio-Torino alle 15. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. TORINO (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Casadei, Asslani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Stesso orario per Parma-Lecce. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabe, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Perez; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. 

Alle 18 il match tra Inter-Cremonese. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez. CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

Chiude alle 20.45 Atalanta-Como. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Ahanor; Musah, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Addai, Paz, Kühn; Morata.

 

 

