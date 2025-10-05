Juve-Milan, Napoli-Genoa, Fiorentina-Roma e Sinner: le ultimissime

Termina 0-0 la gara all'Allianz Stadium tra Juve e Milan. I rossoneri mancano l'aggancio alla vetta restando a 13 punti alle spalle di Roma e Napoli, mentre la squadra di Tudor si ferma a 12 punti al pari dell'Inter.

Il Napoli vince in rimonta 2-1 contro il Genoa e aggancia la vetta della classifica. La squadra di Vieira si porta avanti con uno spettacolare colpo di tacco di Ekhator nel primo tempo. Nella ripresa, i cambi di Conte hanno fatto la differenza, ma le reti sono arrivate da chi c’era già nei primi 45’: Anguissa e il solito Hojlund.

Al Franchi la Roma batte 2-1 la Fiorentina e si porta in vetta a 15 punti. La squadra di Gasp va sotto al 14' col gol di Kean, poi la riagguanta al 22' con la rete di Soulé. Il timbro della vittoria è quello di Cristante che al 30' fa festeggiare i capitolini.

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro contro l'olandese Tallon Griekspoor (n.31 Atp) nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai (cemento). La partita è stata interrotta sul punteggio di 6-7, 7-5, 3-2 in vantaggio per l'olandese.