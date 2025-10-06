Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia, Fiorentina e Milan: le ultimissime

Spinazzola torna a Coverciano al posto di Politano. Gli impegni della Nazionale in programma. Le parole di Pioli e Allegri nei post match
Italia, Fiorentina e Milan: le ultimissime
2 min

 

 

Un premio all'ottimo avvio di stagione: Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Il terzino del Napoli sostituisce il compagno - e amico fraterno - Matteo Politano, out per infortunio dopo la partita tra Napoli e Genoa. 

L'Italia è chiamata a due impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: sabato 11 ottobre alle 20.45 prevista la partita a Tallin contro l'Estonia, mentre martedì 14 a Udine, sempre alle 20.45, gli Azzurri sfideranno Israele. 

La Fiorentina perde ancora: 2-1 al Franchi per la Roma. L'allenatore dei toscani Stefano Pioli ha riassunto così il momento della squadra: "Non è il mio futuro il problema, dobbiamo solo trovare i risultati. La Roma ha fatto due gol con meno occasioni di noi. Dispiace enormemente per giocatori e tifosi, è un inizio molto delicato".

Juventus e Milan hanno pareggiato 0-0 nella serata del ritorno di Massilimiano Allegri (da avversario) all'Allianz Stadium. Il tecnico dei rossoneri ha commentato così il match: "Non ho visto neanche come ha calciato Pulisic, ma i rigori si sbagliano. Nel momento decisivo, quando avevamo la Juventus in mano, potevamo avere più cattiveria nel far gol e la partita andava portata a casa". 

 

 

