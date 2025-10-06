Coppa Italia, Fiorentina, Serie A e MotoGP: le ultimissime

La Lega Serie A ha reso noti orari e date ufficiali delle partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia . A partire dal 2 dicembre, entreranno in gioco le big del calcio italiano: ad aprire il programma degli ottavi di finale sarà la Juventus, chiamata ad ospitare all'Allianz Stadium l'Udinese di Runjaic. Napoli in campo mercoledì 3, al pari dell'Inter di Chivu, mentre la Roma dovrà attendere il 13 gennaio del nuovo anno per affrontare in gara unica il Torino. Per la Lazio, invece, big match con il Milan il 4 dicembre alle ore 21.

Il ko con la Roma e la classifica sempre più preoccupante (che rispecchia un inizio di stagione negativo), ha esasperato i tifosi della Fiorentina. La Curva Fiesole, attraverso un comunicato, ha chiesto ufficialmente al presidente Commisso di "cacciare il direttore sportivo Daniele Pradè", ritenendolo come il responsabile principale del momento difficile che la squadra sta passando.

La Serie A arriverà in Australia. La partita di campionato tra Milan e Como si giocherà a Perth "in via eccezionale" il prossimo 8 febbraio 2026. A dare l'annuncio è il presidente della Uefa Aleksander Ceferin che conferma in certezza la possibilità palesata ormai da mesi, e richiesta proprio dall'Italia.

Le sensazioni a caldo, subito dopo l'incidente con Bezzecchi nel Gp di Indonesia, sono purtroppo state confermate, anche se a Marc Marquez, poteva anche andare peggio. Il campione del Mondo della MotoGp è volato subito da Mandalika a Madrid per sottoporsi a controlli più approfonditi alla spalla destra lesionata nella caduta e gli esami.