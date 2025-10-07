Lazio, Napoli, Roma e Sinner: le ultimissime

Dopo settimane di terapie e tentativi di recupero dalla pubalgia, era stato fissato per domani un appuntamento presso la clinica privata Quisisana, dove Nicolò Rovella aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Non era mai stato del tutto convinto e così, alla fine, dopo aver valutato pro e contro, ha deciso di aspettare e proseguire con la terapia conservativa che aveva già iniziato. Il laziale non si opera.

Contro il Genoa Antonio Conte è stato costretto a due cambi per problemi fisici, quelli occorsi a Lobotka e Politano. Contro il Torino, se per Politano ci sarà Neres spendibile da quel lato, oltre a Elmas, nella zona chiave del campo, il posto di Loboka può essere preso senza problemi da Gilmour, o in alternativa da De Bruyne.

Nemanja Matic è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia della Roma rilasciando un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Alla Roma ho giocato bene. Mi era stato detto che avrei avuto un rinnovo automatico se avessi giocato almeno il 50% delle partite, ma non erano quelli gli accordi presi l’estate precedente. Non ero io il problema, ma le persone che mi avevano promesso delle cose che non hanno mantenuto".

Secondo quanto riportato da SuperTennis, Sinner ha già fatto rientro a casa, in quel di Montecarlo, dove trascorrerà alcuni giorni a riposo. Nei prossimi giorni volerà in Arabia Saudita, dove prenderà parte al Six Kings Slam, torneo d'esibizione in programma dal 16 al 19 ottobre.