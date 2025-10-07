Vlahovic, Lobotka, Jordi Alba e Van Basten: le ultimissime

Il Bayern Monaco punta all'acquisto di Dusan Vlahovic. Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe pronta a sferrare l'attacco decisivo per tesserare il centravanti della Juventus. Un'operazione che si concretizzerebbe a giugno e che permetterebbe ai bavaresi di acquistare il centravanti bianconero senza pagarne il cartellino.

Stanislav Lobotka ha lasciato il ritiro della Slovacchia per fare ritorno a Napoli dopo gli esami medici a seguito dell’infortunio rimediato domenica nella gara contro il Genoa. Come riportato dal sito ufficiale della federcalcio slovacca, “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo”.

Un altro ex campione del Barcellona e attuale giocatore dell’Inter Miami ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Dopo Sergio Busquets, a comunicare il ritiro è stato Jordi Alba, che ha scelto i propri profili social per salutare il calcio con un video commovente.

Marco van Basten non ha risparmiato critiche alla UEFA dopo la decisione di far disputare la partita Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. L’ex attaccante di Ajax, Milan e Olanda, oggi sessantenne, ha definito la scelta “contraria all’essenza stessa del calcio europeo”.