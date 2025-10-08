Napoli, Roma Femminile, Italvolley e tennis: le ultimissime

Non arrivano buone notizie dagli esami medici a cui si sono sottoposti Lobotka e Politano. In seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. "Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro".

Esordio amaro per la Roma Femminile nella fase campionato della Women's Champions League 2025-26, che crolla contro un'avversaria decisamente più forte e brillante, il Real Madrid. Il big match per le ragazze di Luca Rossettini, in casa delle spagnole allenate da Pau Queseda, finisce con un devastante 6-2.

Emozioni grandi oggi al Quirinale per le ragazze e i ragazzi azzurri della pallavolo, ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i recenti trionfi mondiali. Gli Azzurri e le Azzurre, oltre all'immancabile selfie con il presidente, hanno regalato a Mattarella due medaglie, due magliette e un pallone con tutte le firme.

Jasmine Paolini torna in campo dopo il titolo conquistato in doppio al fianco di Sara Errani nel Wta 1000 di Pechino. La numero uno azzurra ha sfidato all'esordio la tennista di casa Yue Yuan e si è guadagnata un posto negli ottavi di finale contro Clara Tauson vincendo in tre set 3-6, 6-3, 6-4.