Lazio, Totti, Roma e Conceicao: le ultimissime

Maurizio Sarri attende almeno un paio di rinforzi a gennaio. La mezzala è un’urgenza non rinviabile il buco a sinistra si è allargato dopo l’esclusione di Dele-Bashiru. Per l'attacco resta il nome di Lorenzo Insigne: Lotito è tentato, lo prenderebbe da svincolato. Nel caso del mercato a saldo zero dovrebbe comunque vendere un over 22 per fargli posto.

Francesco Totti torna a parlare ufficialmente della Roma. Sul set del nuovo show di Prime Video, "Roast in Peace", la bandiera giallorossa non ha nascosto la sua sorpresa per il primo posto del club: "La squadra è partita con il piede giusto. Nessuno si aspettava un avvio così, speriamo possa continuare su questa strada. Anche perché, diciamo la verità, ancora non abbiamo visto tutto il gioco di Gasperini, però penso sia di buon auspicio".

Sergio Conceicao riparte dalla Saudi Pro League: è ufficiale. L'ex tecnico del Milan è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad: contratto fino al 30 giugno 2028. Conceicao subentra all'esonerato Laurent Blanc. Ai suoi ordini ci saranno, tra gli altri, Benzema, Kanté e Fabinho.

Friedkin ha salutato velocemente la squadra, ha assistito la seduta (priva dei nazionali) per poi avere una serie di incontri con Gasperini e il direttore sportivo Massara. Il presidente giallorosso ha anche dato il suo via libera a Massara a inserire un rinforzo in attacco, per completare il reparto e migliorare la qualità della fase offensiva aspettando di vedere quale sarà l’apporto di Bailey.