Stadio della Roma, Paolini, nuoto e boxe: le ultimissime

Le parole del sindaco. La tennista avanza nel torneo cinese. Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni. Morto Arturo Gatti Jr
Stadio della Roma, Paolini, nuoto e boxe: le ultimissime
2 min

 

 

Siamo all’ultima tappa del progetto dello stadio della Roma. Sarà uno dei più belli del mondo”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, intervenendo durante l’assemblea dell’EFC, l’associazione europea dei club. “Lo stadio porterà con sé una rigenerazione urbanistica per l’intero quartiere – ha spiegato – Roma ispirerà sempre di più il mondo”.

Jasmine Paolini si conferma come una delle protagoniste del Wta 1000 di Wuhan. La numero uno d'Italia ha battuto ieri la padrona di casa Yue Yuan in tre set e oggi ha superato negli ottavi di finale Clara Tauson, che si è ritirata nel corso del terzo set a causa di un problema fisico. L'azzurra, quindi, centra un posto nei quarti, ma anche punti utili per inseguire le Finals. 

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. E' quanto deciso dalla procura della federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore e dell'atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità.

Il mondo della boxe è in lutto. Arturo Gatti Jr., figlio del compianto Arturo Gatti, icona della boxe e membro della Hall of Fame, è morto a 17 anni. Lo ha annunciato la World Boxing Association. "La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo Gatti Jr - si legge nel comunicato ufficiale - il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”. Gatti Jr. è stato trovato morto in Messico: ulteriori dettagli sulla sua morte non sono stati chiariti.

 

