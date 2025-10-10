Taylor, Vinicious, volley e Nba: le ultimissime

Anthony Taylor, l'arbitro della contestatissima finale di Europa League a Budapest del 2023, ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. "Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in termini di insulti. Non solo perché viaggiavo con i miei familiari in quel momento: questo mette anche in luce l'impatto del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi".

Un incendio, presumibilmente di origine elettrica, ha colpito la casa del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella prestigiosa urbanizzazione de La Moraleja, a Madrid. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando le fiamme hanno interessato la sauna ubicata nel seminterrato dell’abitazione.

Adesso è ufficiale: Monica De Gennaro non vestirà più la maglia della nazionale. Il libero classe ’88, dice dunque addio all’azzurro al termine di un’incredibile carriera infinita condita da successi e prestazioni che l’hanno proiettata di diritto nel gotha del volley italiano e mondiale.

LeBron James salterà l'esordio in Nba. La stella dei Los Angeles Lakers, pronto ad iniziare a 40 anni la sua 23esima stagione, è stato fermato dalla sciatica. Secondo i media statunitensi, sarà costretto a sottoporsi a nuovi esami specialistici nei prossimi giorni.