Estonia-Italia, Italia U21, Juve e tennis: le ultimissime

Continua il percorso di qualificazione al Mondiale 2026. Estonia e Italia scenderanno in campo a Tallinn alle 20,45. Questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.

È una super Italia U21 quella che strapazza 4-0 la Svezia nella terza partita del gruppo E valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gli Azzurrini di Baldini infilano la terza vittoria consecutiva a Cesena, nello stadio Manuzzi. A segno Pisilli con una doppietta, Camarda e Berti su rigore. L'Italia resta in testa al girone a punteggio pieno (9 punti) insieme alla Polonia.

Gli occhi della Juve continuano ad essere su Nahuel Molina, ex Udinese, ora all'Atletico Madrid. La chiave può essere proprio un prestito oneroso fino alla fine della stagione, per puntellare il reparto in inverno. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e non è il favorito nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone.

La semifinale del WTA 1000 di Wuhan è realtà per Jasmine Paolini, che ha battuto l'ex numero uno al mondo Iga Swiatek. In semifinale se la vedrà contro la statunitense Coco Gauff. Il match è in programma oggi come secondo match sul Center Court non prima delle 11:00 ore italiane (le 17:00 locali).