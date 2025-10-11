Estonia-Italia, Norvegia-Israele, tennis e Milan: le ultimissime

L'Italia ha vinto. Rino Gattuso a Tallinn batte l'Estonia con un netto 3-1, nel quinto match di qualificazioni per i Mondiali 2026, del gruppo I. Si mettono in luce gli attaccanti della Nazionale: tutti e tre centravanti vanno a segno contro l'Estonia, prima Kean (4' p.t.), poi Retegui (38' p.t.) e infine Pio Esposito (74' s.t.), alla prima rete con la maglia azzurra dopo una grande prova.

Non si ferma la Norvegia. Settima vittoria in altrettante partite nel girone I di qualificazioni ai Mondiali (lo stesso dell'Italia). Nella partita contro Israele, Haaland (autore di una nuova tripletta) e compagni si impogono con un netto 5-0 e salgono così a quota 21 punti in classifica.

Dopo l'impresa con Iga Swiatek, Jasmine Paolini cade in due set 6-4 6-3 in un'ora e 23 minuti contro la numero tre del mondo Coco Gauff in semifinale a Wuhan. Per Gauff è la quarta finale stagionale.

Una brutta notizia per Massimiliano Allegri. Il Belgio ha annunciato con un comunicato l'infortunio del rossonero Saelemaekers. Attesa ora per gli esami strumentali a cui il calciatore verrà sottoposto al suo rientro in Italia per capire l'entità dell'infortunio.