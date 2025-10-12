Roma, Mondiali 2026, Inter e Bologna: le ultimissime

"Sapevo che la Roma era un grande club. Ma poi, quando ci sono arrivato, mi sono reso conto che è molto più grande di quanto pensassi. I tifosi sono 'pazzi' per la squadra". Così Evan Ferguson ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso dalla sua Irlanda, intervistato da 'RTÉ Sport' prima del match delle Qualificazioni Mondiali perso poi in casa del Portogallo.

Continuano le gare di qualificazione al Mondiale 2026. Dopo la vittoria dell'Italia nella serata di ieri, saranno otto le gare odierne: si parte alle 15 con San Marino-Cipro. Alle 18 Isole Far Oer-Repubblica Ceca, Olanda-Finlandia e Scozia-Bielorussia. Alle 20.45 Croazia-Gibilterra, Danimarca-Grecia, Lituania-Polonia e Romania-Austria.

Brutte notizie per l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu: il recupero dall'infortunio alla coscia di Marcus Thuram, sta andando peggio del previsto e serve più tempo per rivederlo in campo. Dalla società nerazzurra fanno sapere che la convalescenza procede senza ricadute, ma il calciatore dovrà saltare il big match con la Roma di sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico.

Riccardo Orsolini al Bologna fino all’estate del 2030. Fenucci e l'area tecnica stanno lavorando da settimane proprio in questa direzione. A livello di intenzioni c’è grande unità di intenti, tutte e due le parti vogliono fortissimamente prolungare questo rapporto, ma è chiaro che dovrà essere anche trovato un accordo sui numeri.