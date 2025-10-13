Lazio, Juve, Milan e tennis: le ultimissime

Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, su Rai Gr Parlamento, ha parlato dei tanti infortuni in casa biancoceleste: "Su Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi certa perché dobbiamo concludere gli accertamenti per poi procedere alla prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti che riteniamo necessari. Non siamo preoccupati in casa Lazio".

Gleison Bremer dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico: il difensore brasiliano, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ad annunciarlo è il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale.

Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. E Maignan, in conferenza, ha sfruttato l'occasione per ribadire quanto detto dal connazionale Rabiot: "Non capisco perché giochiamo all'estero. Oggi si dimenticano tante cose, si pensa molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, avremmo dovuto giocare in casa".

C'è un'importante novità che riguarda i diritti televisivi del Six Kings Slam. Rispetto allo scorso anno, quando fu visibile su Sky Sport e in chiaro su SuperTennis, per assistere alla competizione in programma dal 15 al 18 ottobre 2025 sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Ad aggiudicarsi i diritti è stata infatti la piattaforma streaming, che trasmetterà l'evento in esclusiva sui propri canali.