Italia-Israele, Italia U21-Armenia U21, Roma e Lazio: le ultimissime

A Udine c'è in palio il pass per i playoff di queste qualificazioni Mondiali. L'Italia sfida Israele alle 20.45 in una città bloccata e monitorata per questioni di sicurezza pubblica. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.

Prosegue il cammino dell'Italia U21 verso gli Europei di categoria, con la sfida contro l'Armenia in programma oggi alle 18.15. ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho.

Lionel Scaloni nell’ultima conferenza stampa ha parlato in maniera lusinghiera di Soulé, accostato negli ultimi tempi anche alla Nazionale Italiana: "Soulé è nel nostro mirino. È stato già con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani giocatori che prevediamo possano avere un futuro nella nazionale: li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo".

Con l'infortunio di Castellanos, per la gara contro l'Atalanta Sarri incrocia le dita per Dia, mai in gruppo durante gli allenamenti dell'ultima settimana. È previsto un consulto medico, riguarderà anche il nome di Dia, tornato imprescindibile con lo stop del compagno di reparto. A Formello le sgambate riprenderanno nel pomeriggio dopo due giorni di riposo, dovranno arrivare le prime risposte.