Italia, Roma, Sinner e Berrettini: le ultimissime

L'Italia conquista aritmeticamente il pass per i playoff Mondiali. Saranno partite secche che si terranno il prossimo marzo, il 26 (semifinale) e il 31 (finale). Le avversarie possibili sono Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Bosnia, Polonia, Ungheria, Turchia, Ucraina, Scozia, Kosovo e Croazia. Il sorteggio è previsto per venerdì 21 novembre.

Nel gruppo F di queste qualificazioni ai Mondiali l'Irlanda si impone 1-0 in casa con l'Armenia: a decidere la sfida è una rete di Evan Ferguson. Il centravanti della Roma sblocca il risultato al 70' e regala il successo ai suoi.

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam. Aprirà le danze contro il greco Stefanos Tsitsipas e partirà nettamente favorito. L'appuntamento è per mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 20:00, dopo Fritz-Zverev.

Matteo Berrettini stacca il pass per il secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma. Il romano ha avuto la meglio nel derby con Giulio Zeppieri. La sfida di secondo turno tra l'Italiano e Humbert è in programma gioverdì 15 ottobre con campo e orario ancora da definire.