Stadio della Roma, Paratici, Psg e Juve: le ultimissime

Il comunicato del Campidoglio. La nuova avventura dell'ex ds bianconero. Dembele vuole un ritocco d'ingaggio. Pinsoglio si ferma
Stadio della Roma, Paratici, Psg e Juve: le ultimissime
3 min

 

 

Il Comune di Roma ha comunicato importanti novità in merito al progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. Dichiarato l'obiettivo di arrivare alla consegna entro la fine dell’anno. Ecco la nota del Comune di Roma: "In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio una riunione per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi. L’incontro, durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio.

Fabio Paratici è nuovamente il direttore sportivo del Tottenham. L'annuncio è arrivato dallo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale. Dopo il proprio lavoro negli Spurs nel biennio 2021-23, l'ex dirigente della Juventus torna in Inghilterra. Sarà affiancato da Johan Lange, al Tottenham dal 2023 dopo il lavoro svolto all'Aston Villa e al Copenaghen.

Dopo la vittoria del Pallone d'oro 2025 nello scorso settembre, Ousmane Dembelé chiede un ritocco del contratto al Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano L'Equipe il 28enne attaccante francese avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio. I contatti fra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Moussa Sissoko, agente di Dembelé, sarebbero già in corso. Se da un lato il Psg è pronto ad ascoltare le richieste di Dembelé, che attualmente guadagna 18 milioni di euro lordi a stagione, dall'altro lato non ha intenzione di assecondarle tutte ritenendo l'ex attaccante del Barcellona un elemento importante della squadra, ma non l’unico. 

Brutte notizie in casa JuventusCarlo Pinsoglio ha riportato una lesione di medio-alto grado al gemello mediale della gamba sinistra. Il portiere bianconero si è infortunato durante l'allenamento di ieri 

 

