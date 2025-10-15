Il Comune di Roma ha comunicato importanti novità in merito al progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. Dichiarato l'obiettivo di arrivare alla consegna entro la fine dell’anno. Ecco la nota del Comune di Roma: "In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio una riunione per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi. L’incontro, durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio.

Fabio Paratici è nuovamente il direttore sportivo del Tottenham. L'annuncio è arrivato dallo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale. Dopo il proprio lavoro negli Spurs nel biennio 2021-23, l'ex dirigente della Juventus torna in Inghilterra. Sarà affiancato da Johan Lange, al Tottenham dal 2023 dopo il lavoro svolto all'Aston Villa e al Copenaghen.

Dopo la vittoria del Pallone d'oro 2025 nello scorso settembre, Ousmane Dembelé chiede un ritocco del contratto al Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano L'Equipe il 28enne attaccante francese avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio. I contatti fra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Moussa Sissoko, agente di Dembelé, sarebbero già in corso. Se da un lato il Psg è pronto ad ascoltare le richieste di Dembelé, che attualmente guadagna 18 milioni di euro lordi a stagione, dall'altro lato non ha intenzione di assecondarle tutte ritenendo l'ex attaccante del Barcellona un elemento importante della squadra, ma non l’unico.

Brutte notizie in casa Juventus: Carlo Pinsoglio ha riportato una lesione di medio-alto grado al gemello mediale della gamba sinistra. Il portiere bianconero si è infortunato durante l'allenamento di ieri