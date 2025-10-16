Juve, Napoli, San Siro e tennis: le ultimissime

A inizio novembre verrà risolto il rompicapo direttore sportivo. Perché se è vero che Marco Ottolini, del Genoa, è il candidato principale per prendere la posizione vacante alla Juventus, dall'altro lato non sono da scartare ulteriori outsider. Report parlano di un sondaggio con Domenico Teti, dirigente del Wolverhampton, da vent’anni sulla scena internazionale.

Tutti rientrati, o quasi. L'infermeria comincia a svuotarsi e il Napoli ritrova pezzi importanti in vista della trasferta di Torino. Al netto degli infortunati di lunga data, Conte può tornare a sorridere: due che sembravano destinati a restare fuori – Alessandro Buongiorno e Matteo Politano – potrebbero invece far parte della comitiva azzurra diretta al Nord. Magari non dal primo minuto, ma la panchina sabato non è più un miraggio.

Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, a cui è stato affidato il progetto per il nuovo stadio di Milano, "abbiamo parlato dell'intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano". Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7.

Prosegue il sogno di Jasmine Paolini di conquistare un posto tra le migliori otto del mondo alle WTA Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. Reduce dalla semifinale raggiunta a Wuhan, la 29enne di Bagni di Lucca ha confermato l’ottimo stato di forma superando la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2, 7-5 nel WTA 500 di Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejiang.